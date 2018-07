Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Granizo com um metro leva estufas e culturas

Sexta-feira 13 foi mesmo dia de azar para os agricultores, que sofreram perda total.

Por Patrícia Moura Pinto | 01:30

Passou aqui algo muito estranho. O tamanho das pedras de granizo eram iguais ou maiores que as pedras de golfe", diz Manuel Pereira, habitante na aldeia de Paradela de Monforte, no concelho de Chaves.



A intempérie da tarde de sexta-feira 13 foi mesmo de azar, já que os prejuízos nas estufas e culturas são totais. Na tarde de ontem e com uma temperatura de 30 graus, o granizo acumulado ainda atingia um metro de altura em vários locais e nem o sol tórrido o conseguia derreter. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, na sexta-feira a precipitação em Chaves chegou aos 12 milímetros (12 litros por metro quadrado).



Com as lágrimas a escorrer pelo rosto, Manuel Pereira não acredita em ajudas externas e, com três filhos menores a cargo, receia um ano muito difícil. "Em Trás-os-Montes nunca recebemos ajudas e não acredito que desta vez seja diferente", diz. O vizinho João Pereira, que também ficou com as estufas de flores danificadas, diz sentir "uma dor insuportável" ao começar a fazer a avaliação dos estragos".



"Só para renovar o plástico das estufas não me chegam 12 mil euros e nas colheitas o prejuízo envolve pelo menos seis mil euros", calcula. O presidente da junta de freguesia, Gilberto Jesus, espera a visita do presidente da Câmara de Chaves amanhã, para avançar com a avaliação dos estragos.



Zona Norte do País acumula prejuízos

As intempéries têm causado prejuízos no Norte do País. No final de maio, a vila do Pinhão (Alijó) ficou inundada. Dias depois, cenário idêntico afetou Lamego e Resende, destruindo culturas. Chaves não foi exceção e numa escola até as luminárias do tecto caíram com o peso do granizo no telhado. Em Torre de Moncorvo, a vila ficou emergida em lama depois da trovoada, e em Vila Pouca de Aguiar, já este mês, uma nova intempérie lançou o caos.



Verão quente só chega em setembro

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera indica como tendência, na sua previsão a longo prazo, a possibilidade de temperaturas médias acima dos valores habituais para a época no trimestre que compreende setembro, outubro e novembro, na região do Norte Interior.



Saiba Mais

41 243

De acordo com o último Censos, do Instituto Nacional de Estatística, o concelho de Chaves contava em 2011 com 41 243 residentes. A freguesia de Paradela contava 262 moradores.



Granizo

O granizo (ou saraiva) é uma forma de precipitação sob a forma de pedaços irregulares de gelo. Normalmente, as pedras de granizo têm um diâmetro de cinco milímetros ou mais. O granizo forma-se em grandes nuvens, com uma temperatura abaixo de 0º C.