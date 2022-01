Grávida com Covid-19 transferida para serviço de ECMO do S. João

Uma grávida de 35 anos, com Covid-19 - que estava internada no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em estado grave - foi transportada, esta sexta-feira à noite, para o Hospital de S. João, no Porto, onde ficou ligada à ECMO – Oxigenação por Membrana Extracorporal.



O transporte da grávida, com 33 semanas de gestação, foi efectuado pela equipa de ECMO do S. João. Segundo fonte hospitalar, esta é a terceira grávida tratada neste serviço daquela unidade hospitalar. A mesma fonte informa que naquele serviço, já foram tratadas cinco grávidas não Covid.