paragem cardiorrespiratória quando foi transferida do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, por falta de vaga no Serviço de Neonatologia. O bebé viria a sobreviver graças a uma cesariana de urgência.Em comunicado, o Hospital revela que a mulher, de nacionalidade indiana, deu entrada no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte-Hospital de Santa Maria por volta das 02h00 do dia 23 de agosto, sem "dados de vigilância da gravidez", e com dificuldade respiratória e tensão arterial alta.Durante a transferência a mulher entrou em paragem cardiorrespiratória, tendo sido realizada reanimação cardiorrespiratória ainda no transporte. De acordo com a TVI, a paragem cardíaca durou 17 minutos e a mulher entrou em coma profundo.À chegada ao Hospital São Francisco Xavier, a mulher foi submetida a uma cesariana urgente. O recém-nascido, com 772g, sobreviveu e foi depois internado na unidade de cuidados intensivos neonatais devido à prematuridade. A mãe, internada nos cuidados intensivos, viria a morrer.