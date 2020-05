Grávidas voltam a poder ter acompanhantes no Hospital de Viseu

Desde esta quarta-feira que os acompanhantes das grávidas já podem assistir ao nascimento do filho na maternidade do Hospital de Viseu.O ato estava proibido desde o início da pandemia. As salas de partos voltam assim a estar disponíveis aos acompanhantes das progenitoras mas ambos terão de ser sujeitos ao rastreio para teste de despistagem da Covid-19.No que respeita às visitas aos utentes internados no Centro Hospitalar Tondela-Viseu, continuam interditas devido à pandemia, apenas com três exceções: pais de recém-nascidos, de crianças internadas na neonatologia ou na pediatria podem visitar os filhos e as companheiras uma vez por dia (14h30-15h30).As visitas a doentes nos Cuidados Paliativos serão analisadas caso a caso.

