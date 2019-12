Greta Thunberg em Madrid: "Querem silenciar os jovens, têm medo da mudança que trazemos"

Greta Thunberg terminou esta sexta-feira a sua viagem que a levou desde os EUA até Madrid, em Espanha, para assistir à Cimeira das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP-25) e antes de participar na marcha pelo clima, respondeu a jornalistas sobre as alterações climáticas. Durante a ronda de questões, afirmou que as vozes dos ativistas pelo clima são cada vez mais ouvidas, mas que essa atenção continua sem se traduzir em ações concretas.A ativista lamentou que os líderes políticos continuem a declarar inúmeras vezes uma emergência climática sem atuarem concretamente. "Mas nós somos muito pacientes, disse a impulsionadora do movimento "Sextas-feiras pelo clima". Em cima do palco estavam outros três representantes deste movimento, mas maior parte das perguntas foram dirigidas à jovem sueca que lembrou que o movimento cada vez cresce mais.A jovem disse ainda que não acha que os políticos a devam ouvir a ela. "Os políticos não deviam escutar-me antes de todos os outros. Precisamos de mais ativistas pelo clima. É muito importante o ativismo, por-favor, não me façam perguntas só a mim", disse. Antes de avançar que tem esperanças que esta cimeira resulte em linhas de ação concretas e que os políticos ganhem consciência de que não "se pode ignorar por mais tempo" a crise climática."Alguns querem silenciar os jovens, têm medo da mudança que trazemos, querem à força toda silenciar-nos", acrescentou.A agenda da ativista também inclui a sua participação, segunda-feira, no evento "Crianças e jovens perante as Alterações Climáticas", acompanhada da ministra da Educação espanhola, Isabel Celaá, a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, e a diretora executiva da Unicef, Henrietta H. Fore.Todos estes eventos são realizados à margem da Cimeira das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas que foi transferida de urgência, em 1 de novembro para Madrid, depois de o Chile ter anunciado que renunciava à sua organização, devido à contestação social sem precedentes no país.Greta Thunberg chegou a Lisboa na terça-feira, depois de uma viagem de barco à vela desde os Estados Unidos, e antes de se deslocar a Madrid para participar nas atividades paralelas à COP25.