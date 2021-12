Greve do metro do Porto não garante serviços mínimos. Saiba quais as estações em funcionamento

Durante todo o dia desta terça-feira, o metro da cidade do Porto não garante os serviços mínimos devido à greve que já acontece. Esta paralisação provoca constrangimentos aos cidadãos que não poderão circular neste meio de transporte nas linhas Azul, Vermelha, Verde, Violeta e Laranja, sendo que apenas o tronco comum entre a estação da Senhora da Hora e Campanha, bem como a linha Amarela se encontram em funcionamento.Todas as estações fora destes locais referidos estão encerradas durante todo o dia. De salientar que também a estação do Estádio do Dragão e a estação dos Combatentes (pertencente à linha Amarela) estão fechadas mas, neste caso, por motivos de segurança devido ao jogo de futebol a contar para a Liga dos Campeões que se realiza esta noite.A metro do Porto aconselha todos os clientes a procurarem alternativas, nomeadamente circulando através de autocarros da STCP e outros operadores rodoviários.