Bastonário dos médicos afirma que operação PJ é "coincidência estranha"

O bastonário dos Médicos apela a que não se lance "uma mancha" sobre os profissionais do SNS, considerando uma "coincidência estranha" a divulgação da operação da Polícia Judiciária no dia em que arrancaram greves no setor da saúde.

"Nós não podemos confundir a árvore com a floresta. O nome das pessoas que todos os dias fazem na prática o Serviço Nacional de Saúde não pode ser manchado por uma pequeníssima minoria que possa eventualmente prevaricar", afirmou Miguel Guimarães.

Contactado pela agência Lusa sobre a operação a fraudes no SNS esta terça-feira em curso, o bastonário da Ordem dos Médicos admitiu que considera "estranho" esta investigação ter sido tornada pública esta terça-feira, dia de arranque de greve de médicos e enfermeiros.