Homem que interrompeu missa no Entroncamento pediu desculpa à PSP e admitiu estar alcoolizado

O homem que interrompeu este domingo uma missa dominical, que estava a ser transmitida em direto no Facebook, na Igreja da Sagrada Família no Entroncamento pediu desculpa à PSP e admitiu estar alcoolizado.De acordo com comunicado divulgado pela PSP, o homem foi identificado e encaminhado para casa.Este homem subiu ao ambão, onde um jovem cantava o salmo, e disse "Vocês têm que sair de África (...) Não queremos cristianismo em África".O sacerdote tentou primeiro mediar a situação dirigindo-se ao homem mas este disse-lhe "cala a boca" antes de chamar a polícia. A certa altura, é possível perceber que o microfone foi desligado mas o homem continua a falar.Quando as autoridades chegaram, a celebração religiosa já havia retomado.