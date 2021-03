Hospital de Gaia diz ter convertido 47 enfermeiros com contrato a termo para sem termo

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) referiu, esta quarta-feira, já ter convertido 47 enfermeiros com contrato a termo para sem termo, depois de um sindicato o acusar de dispensar enfermeiros "não-covid" que trabalharam no combate à pandemia.

"Tem sido preocupação constante do CHVNG/E a estabilidade de contratos a termo, celebrados de acordo com as necessidades existentes, bem como a possibilidade de autorizações ministeriais para os mesmos", explicou a unidade hospitalar, num esclarecimento enviado à Lusa.

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR) revelou que há enfermeiros com contratos não-covid, mas que trabalharam no combate à pandemia, que estão a ser dispensados no CHVNG/E.

Em comunicado, o SINDEPOR sublinha que, mesmo num cenário de abrandamento da pandemia, estes enfermeiros "continuam a ser necessários para responder aos tratamentos de outras doenças, que ficaram atrasados face à prioridade dada aos pacientes covid".

Na informação, o centro hospitalar referiu também que desde a publicação do estado de emergência, que prevê a suspensão de cessação de contratos a termo em vigor à data da publicação e que se mantêm enquanto vigorar esta norma, existem cerca de 40 contratos a termo abrangidos, dos quais 17 são enfermeiros.

"Para além desta situação existem ainda profissionais, dos quais estão incluídos enfermeiros, que têm sido contratados no âmbito das medidas excecionais de combate à pandemia de acordo com a legislação em vigor para o efeito, à data das respetivas necessidades identificadas, não existindo, atualmente, nenhum profissional de enfermagem sem vínculo à instituição", frisou.

Com a possibilidade de conversão de contratos a termo no âmbito de Covid-19, após autorização ministerial, foi possível converter de imediato 22 enfermeiros com contrato a termo para contrato sem termo, adiantou o CHVNG/E.

Além disso, a unidade de saúde ressalvou que sempre que é manifestada a necessidade de substituição de profissionais saídos definitivamente agiliza o processo de recrutamento da forma "mais célere possível, cumprindo rigorosamente a sequência da lista de classificação".

Recentemente, com a possibilidade de contratação de enfermeiros para os cuidados intensivos, abriu-se uma bolsa de recrutamento específica, possibilitando que os enfermeiros contratados a termo, concorrendo com a experiência adquirida, pudessem ser integrados, vincou.

E, dessa forma, foi possível passar mais 25 contratos a termo (entre Covid-19 e contratos de substituição temporária) para contratos sem termo, revelou a unidade de saúde.