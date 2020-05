Hospital de Ovar transfere sessões de fisioterapia para quartel dos bombeiros devido à pandemia

O Hospital Francisco Zagalo, em Ovar, retoma esta terça-feira as sessões de fisioterapia, que, para minimização do risco de contágio por covid-19, passam a realizar-se agora no ginásio da corporação local de bombeiros voluntários.

O arranque desse serviço de medicina física e reabilitação chegou a estar previsto para esta segunda-feira, à semelhança do reinício da consulta externa, retomada esta manhã nessa unidade de saúde do distrito de Aveiro, mas as autoridades locais de saúde e proteção civil consideraram mais seguro adiar a reabertura por mais 24 horas, para garantir ao novo recinto o devido arejamento após a desinfeção do espaço.

Com exceção para esse aspeto de higienização, a enfermaria criada no ginásio dos Bombeiros Voluntários de Ovar já está totalmente equipada para poder acolher os tratamentos de fisioterapia e, segundo revelou à Lusa fonte do hospital, irá atender 12 utentes por dia: oito durante a manhã, no período das 08h00 às 10h00, e quatro à tarde, no das 14h00 às 15h00.

O restante horário de expediente será "para dar resposta às necessidades internas" detetadas diariamente no hospital, após "abordagem ao doente no próprio serviço de origem", nomeadamente no de medicina interna e na unidade de convalescença.

Para realização desse trabalho, estão afetos ao ginásio dos Bombeiros de Ovar dois fisioterapeutas, um terapeuta ocupacional e um assistente operacional, mas a administração do Francisco Zagalo adianta que, a 01 de junho, "quando se reiniciar a atividade cirúrgica" nesse hospital, "será avaliada a possibilidade de alargamento" dos recursos humanos do serviço de recuperação física e motora.

Luís Miguel Ferreiro preside ao conselho diretivo do Hospital de Ovar e explicou porque recorreu a um imóvel dos bombeiros para assegurar essa atividade: "Enquanto não estiverem reunidas todas as condições para que a unidade de medicina física e de reabilitação volte ao seu normal funcionamento dentro de portas, pela necessidade de termos reserva de camas no âmbito da contingência de covid-19, foi procurada uma alternativa que congrega os requisitos necessários para o efeito, embora de forma temporária".

O diretor do Francisco Zagalo elogiou a disponibilidade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ovar para viabilizar a retoma do serviço de fisioterapia do hospital vareiro, "facilitando o processo e colocando-se de imediato à disposição para resolução do problema".

Essa reorganização integra assim o plano de retoma gradual da atividade assistencial que o hospital suspendeu no dia 14 de março, para se focar na resposta à pandemia gerada pelo vírus SARS-CoV-2 no município de Ovar, onde a 17 de março o Governo declarou o estado de calamidade pública devido à doença, o que colocou o território sob uma série de condicionamentos levantados apenas um mês depois.

Depois de ter realizado mais de 4.000 testes de rastreio à covid-19, o hospital retomou esta manhã parte da sua habitual reposta assistencial e, além da consulta externa, reabriu também o hospital de dia e o serviço de diagnóstico relativo a exames complementares como análises laboratoriais e raio-X.

