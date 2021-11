Ideias de negócio de alunos do politécnico de Bragança arrecadam 388 mil euros

As ideias de negócio desenvolvidas por alunos do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) arrecadaram, durante o ano de 2021, 388 mil euros em prémio e financiamento, divulgou esta quinta-feira a instituição de ensino superior.

O mérito, como sublinha em comunicado o IPB, "é dos alunos do 1.º ano de Mestrado de Inovação de Produtos e Processos que, em 2021, já ganharam um total de 388 mil euros em concursos financiados para desenvolverem as suas ideias de negócio.

Entre as ideias distinguidas há projetos que vão do apoio aos estudantes ou idosos, à agricultura ou artesanato, resultado da inovação de cerca de uma dezena de estudantes, que têm agora a oportunidade de desenvolver a ideia de negócio com os valores que ganharam, segundo o IPB.

Entre os projetos contemplados estão uma plataforma social de apoio aos estudantes, denominada WalkWork de Edymilson Dias, estratégias diferenciadoras em edifícios inteligentes desenvolvidas por Joana Serra, a agricultura com produção diferenciada de Sérgio Fernandes e o Bioalga+ de Ana Silva com biofertilizantes baseados em algas.

Os idosos mereceram também a atenção dos jovens estudantes com a 3Mente de Clementina Rodrigues para a promoção cognitiva ou o Balvia de Bruno Costa e Laxmi Bhandari, um ecossistema inteligente de apoio domiciliário para a gestão de comprimidos.

Uma plataforma de cooperação entre artesãos e designers, a ROOTure de Cândido Cá, está também entre os premiados.

Os concursos foram financiados pela Fundação La Caixa, StartUp Voucher, CNIS, Norte2020 e PDR2020.

As atividades do mestrado, frequentado por estes alunos, desenvolvem-se no Brigantia Ecopark , o parque tecnológico de Bragança, em que o IPB é parceiro da Câmara Municipal.

As atividades dos estudantes são suportadas pelos centros de investigação do IPB, nomeadamente o CeDRI (Centro de Pesquisa em Digitalização e Robótica), o CIMO (Centro de Investigação de Montanha), o UNIAG (Unidade de Investigação Aplicada em Gestão), o CIEB ( Centro de Investigação em Educação Básica) e por todas as escolas do instituto.

"Desta forma o Instituo Politécnico de Bragança pretende oferecer uma formação superior com uma gestão científica diferente e inovadora", reefre a instituição.