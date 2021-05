Infarmed suspende venda de máscaras cirúrgicas de marca Dolmen Safety

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde informa em comunicado que "foi identificada a notificação, no portal de notificação de dispositivos médicos, de máscaras cirúrgicas, do tipo I, II e IIR, referências DS-2007, DS-2005 e DS-2006, respetivamente, marca Dolmen Safety, do fabricante Dolmen Safety Unipessoal, Lda.,, por se ter verificado que a documentação técnica se encontra incompleta".