O Instituto de Segurança Social (ISS) está a pedir aos seus trabalhadores que identifiquem as atividades profissionais e lúdicas dos cônjuges, descendentes e ascendentes, o que está a gerar forte polémica. As questões constam do documento “Código de Ética e Conduta do ISS, IP - Declarações para preenchimento por todos os trabalhadores” que começou a chegar esta semana aos funcionários.Um documento “ilegal e devassador da vida dos trabalhadores”, acusa o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), que o considera inaceitável. O sindicato exige que o ISS “elimine de imediato quaisquer ilegalidades contidas nos documentos que são entregues para preenchimento aos trabalhadores”.