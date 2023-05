Intervenções em Coruche e Chamusca cortam trânsito em pontes destes concelhos

A Estrada Nacional (EN) 114 vai estar cortada ao trânsito na próxima semana, no concelho de Coruche, para permitir a intervenção em duas pontes, informou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com a IP, os trabalhos de substituição das juntas de dilatação nas pontes localizadas entre os quilómetros 115,450 e 116,950 da EN114, no concelho de Coruche, no distrito de Santarém, vão ser realizadas na próxima semana, obrigando "ao corte integral da circulação automóvel no troço referido".

O trânsito estará cortado entre as 08h30 do dia 29 de maio e as 17h00 do dia 02 de junho, informou a empresa, apontando como percurso alternativo a utilização da Estrada das Meias.

Em comunicado, a IP explicou que o trânsito proveniente da localidade de Coruche, ao quilómetro 115,450 da EN114, deverá seguir em direção a Lisboa, Évora, Elvas e A13 pela Estrada das Meias (estrada do campo) até à EN251 (quilómetro 35,840).

Já o trânsito proveniente de Mora que pretenda deslocar-se para Coruche, ao quilómetro 35.840 da EN251 deverá seguir em direção a Coruche pela Estrada das Meias até à EN114 (quilómetro 114,450).

Para o trânsito proveniente de Évora que pretenda deslocar-se para Coruche, o percurso alternativo, a partir da rotunda do Monte da Barca (quilómetro 116.950), será seguir em direção a Mora, até ao quilómetro 35.840 da EN251, onde seguirá pela Estrada das Meias até à EN114 (quilómetro 114,500).

Finalmente, trânsito proveniente de Lisboa/A13 que pretenda deslocar-se para Coruche, na rotunda do Monte da Barca deverá seguir em direção a Mora até ao quilómetro 35.840 da EN251, onde seguirá pela Estrada das Meias até à EN114 (quilómetro 114,500).

Segundo a IP, os trabalhos e desvios de trânsito "estarão devidamente sinalizados no local".

Ainda no distrito de Santarém, a IP está também a efetuar trabalhos de pavimentação na rede viária no concelho da Chamusca, nomeadamente na Ponte Dr. João Joaquim Isidro dos Reis (Ponte da Chamusca) e na zona do entroncamento da EN243 com a EN118.

Nesses locais também "será necessário proceder ao condicionamento da circulação rodoviária", informou a empresa.

Os condicionamentos irão ocorrer no entroncamento da EN243 com a EN118, com circulação alternada entre o quilómetro 47,900 e o quilómetro 47,950, e entre o quilómetro 101,200 e o quilómetro 102,200 da EN118.

A circulação alternada nestes troços decorrerá entre as 21h00 de hoje e as 08h00 de sábado, bom como entre as 21h00 de terça-feira e as 08h00 de quarta-feira.

Entre as 20h00 de segunda-feira e as 08h00 de terça-feira haverá um corte total da circulação rodoviária na ponte da Chamusca.

Segundo a IP, o objetivo das intervenções é a beneficiação das condições de circulação e segurança na rede rodoviária do distrito de Santarém.