Invasão inglesa no Porto deixa Governo apertado e alerta na Saúde

A Delegação de Saúde Regional do Norte admitiu ontem a possibilidade de um aumento do número de contágios por Covid-19 na região, em virtude dos acontecimentos que marcaram a realização do final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, com milhares de adeptos ingleses a não respeitar as medidas de prevenção. Foram três dias de ajuntamentos sem máscara, sobretudo na Ribeira, o que levou Rui Rio a considerar a situação "uma vergonha em pleno combate à pandemia"."O Governo e a Câmara do Porto deviam pedir desculpa aos portugueses, que privados de tanta coisa, assistem a esta vergonha em pleno combate à pandemia", escreveu o presidente do PSD na sua conta oficial na rede social 'Twitter'. Para Rio, nada se aprendeu com o que se passou em Lisboa na festa do título do Sporting e considerou mesmo que o que aconteceu no Porto foi pior.Também o Presidente da República já tinha manifestado o seu desagrado com tudo o que se passou. "Não se pode dizer que temos que obedecer às regras, fixa-se um limite e depois o limite já não é esse, é outro", disse, acrescentando: "Não é possível dizer que [os adeptos] vêm em bolha para assistir a um espetáculo desportivo e depois não vêm em bolha, não é possível". Se "é diferente do que era para ser, tem de se explicar por que é diferente", sublinha.O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, pede a demissão ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.Preocupada com os efeitos da invasão inglesa, a Delegação Regional de Saúde do Norte apela a todos os que frequentaram alguns dos locais definidos para o evento ou espaços similares que se mantenham atentos aos sintomas da Covid (febre, tosse, dificuldades respiratórias, perda de olfato e paladar, dores de cabeça e dores generalizadas do corpo), devendo contactar o SNS 24 aos primeiros sinais. Na prática, recomenda a todos os que estiveram com ingleses a reduzir os contactos nos próximos 14 dias.Face ao que se passou no Porto, o CM questionou por email os gabinetes do primeiro-ministro, António Costa, da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita sobre as razões do falhanço do plano de segurança, mas não obteve resposta."Apenas foi pedido [à autarquia] apoio na receção aos adeptos" que chegaram e partiram sábado, disse o presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, à TSF." A bolha prometida pela Ministra Vieira da Silva rebentou, estilhaçando mais uma vez de forma irremediável a credibilidade do Governo", criticou o IL."A organização da final deu uma péssima imagem de Portugal e terá consequências imprevisíveis na saúde pública", alerta Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS.Desvalorizando os incidentes que ocorreram, na cidade do Porto, antes e depois da final da Liga dos Campeões no Dragão, o presidente da Liga Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, não tem dúvidas que os adeptos vão poder em breve voltar a assistir aos jogos de futebol. "Depois de um acontecimento com este, ninguém irá compreender que haja em Portugal um único evento desportivo sem público", disse, acrescentando que os "adeptos voltarão ao lugar onde pertencem".Pedro Proença lembra que estiveram mais de 14 mil pessoas a ver o jogo entre o Manchester City e o Chelsea, nas bancadas do Dragão, sem nunca se referir aos incidentes e ao desrespeito pelas regras de combate à Covid-19, por parte dos adeptos ingleses, preferindo destacar a postura dos portugueses. "Esta noite provaram, mais uma vez, uma enorme capacidade para organizar desportivamente um grande evento. Foram 90 minutos de uma organização sem mácula", considerou , deixando um recado ao Governo."Depois dos benefícios fiscais dados à UEFA, o tratamento para com o futebol profissional mudará", começou por dizer. "Agora o Governo responderá às exigências que temos vindo a fazer para baixar os custos através de novos enquadramentos fiscais. Terão a mesma atenção para com o futebol português", concluiu.A líder do BE, Catarina Martins, considerou incompreensível que se permita a uma iniciativa como a final da Liga dos Campeões aquilo que os portugueses estão impedidos de fazer, atribuindo responsabilidades ao Governo e à câmara do Porto. "O ar livre é bem mais seguro do que os espaços fechados, há já população vacinada, mas são precisos cuidados", disse.