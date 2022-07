Investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) da Universidade do Porto integram um projeto europeu, financiado em 5,4 milhões de euros, que visa criar a “primeira” terapia oral para a doença de Crohn, que afeta (sem tratamento eficaz para todos) três milhões de pessoas na Europa.Os cientistas do i3S vão receber 400 mil euros para, em quatro anos, desenvolverem um modelo 3D do “intestino inflamado” para “testar a eficácia de nanomedicamentos”.