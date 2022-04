O juiz Ivo Rosa já informou o tribunal de que vai regressar ao serviço no próximo dia 15, ou seja, antes de expirar a segunda baixa médica (de 30 dias), segundo apurou o CM junto de fonte ligada ao processo.



O magistrado tem em mãos a instrução do processo ‘Universo Espírito Santo’, cujo início já foi adiado duas vezes devido ao estado de saúde do juiz. Ivo Rosa foi há um mês operado ao coração.