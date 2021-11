Já foram administradas um milhão de vacinas contra a gripe e 450 mil terceiras doses contra a Covid

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde,

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde diz ainda que vai ser lançado este fim de semana e durante a próxima semana uma campanha de comunicação para apelar ao esforço coletivo.



O coronel Carlos Penha-Gonçalves pretende que todas as pessoas a partir dos 65 anos completem a vacinação até 19 de dezembro.



A norma para a vacinação de recuperados da Covid-19 será publicada nos próximos dias, visto que a norma e as regras que a Comissão Técnica de Vacinação sugeriu já foram redigidas.

Lacerda Sales, anunciou esta sexta-feira que já foram administradas um milhão de doses da vacina contra a gripe, este ano, em Portugal. Relativamente à terceira dose da vacina Covid, Lacerda Sales confirmou que já foram administradas mais de 450 mil doses.A modalidade de casa aberta estará disponível em todo o País para maiores de 80 anos que ainda não foram vacinados. A lista de centros de vacinação abertos no fim de semana está disponível no site da DGS dedicado à Covid-19, sublinhou Lacerda Sales. Os centros estarão abertos, marioritariamente, entre as 09h00 e as 17h00.Os profissionais de saúde vão ser vacinados a partir da próxima semana e na semana de 22 a 27 serão os profissionais do setor social e bombeiros.