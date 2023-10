Encontro do Benfica na Champions obriga a condicionamento do trânsito

A Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que se vão registar constrangimentos no trânsito devido ao encontro entre Benfica e Real Sociedad, de Espanha, para a Liga dos Campeões. O jogo, no qual se prevê uma enchente no Estádio da Luz, é considerado de "risco elevado".A PSP garante que haverá "condicionamentos momentâneos ao trânsito automóvel". As restrições vão incidir sobretudo nos momentos da deslocação das equipas e das claques de apoio.As zonas em que o trânsito vai estar condicionado são a Av.ª Colégio Militar e os acessos à 2ª Circular.A operação da PSP começa na manhã desta terça-feira, perto do recinto da partida, muito antes da abertura das portas ao público, que está prevista para as 18h00.