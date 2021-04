Johnson & Johnson adia entrega da vacina Covid na Europa devido a casos de coágulos no sangue

vacina. (...) Temos analisado estes casos com as autoridades de saúde europeias e decidimos adiar proativamente o lançamento de nossa vacina na Europa", esclarece a farmacêutica.O Centro para Controlo e Prevenção de Doenças e a Food and Drug Administration (entidade reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos) avançaram, numa declaração conjunta, estar a investigar coágulos sanguíneos detetados em seis mulheres nos dias a seguir a terem tomado a vacina desta farmacêutica, em combinação com contagens de plaquetas reduzidas.Os seis casos em estudo são de pacientes entre os 18 e os 48 anos de idade. Uma mulher morreu e outra está em estado crítico, no Nebraska.