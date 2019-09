Jovem vence fobia à escola após terapia com cães

Beatriz "chegava ao portão e não entrava", revela a mãe, Rosário Carreira. A filha era aluna de mérito - chegou a estar proposta para o quadro de excelência de uma escola em Telheiras, Lisboa -, mas chumbou no 6º ano por força do pânico.Foi seguida pela equipa da Pet B Havior (associação sem fins lucrativos) durante 6 meses, a pedido do Tribunal de Família e Menores de Mafra. Cuca, uma cadela Schnauzer, assim como a psicóloga clínica Joana Dias, passaram a acompanhar Beatriz, que acabou a transitar para 7º ano (mais na página 47).