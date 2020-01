Júlio Castro Caldas morre aos 76 anos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou este sábado a morte, aos 76 anos, de Júlio Castro Caldas, que foi ministro da Defesa no segundo Governo de António Guterres (entre 1999 e 2001) e bastonário da ordem dos Advogados em dois mandatos (de 1993 a 1999).Num texto publicado no site da Presidência, Marcelo lembrou o percurso político de Castro Caldas, que foi deputado da AD entre 1980 e 1983 e militou no PSD, "com grande atividade política logo entre 25 de abril de 1974 e 25 de novembro de 1975".O primeiro-ministro, António Costa lembrou Júlio Castro Caldas como um "homem generoso", "dedicado e empenhado politicamente", acrescentando que "deixa uma enorme saudade". O líder socialista referiu ainda que Castro Caldas foi seu ‘patrono’ na advocacia. Já António Guterres considerou Castro Caldas como um "companheiro na consolidação da democracia portuguesa".Júlio Castro Caldas morreu no Hospital Cuf Infante Santo, em Lisboa, onde estava internado. Até ao início da noite deste sábado, a Ordem dos Advogados não tinha revelado os pormenores do funeral.O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, lamentou a morte de Castro Caldas, um "defensor do interesse público". Também a Ordem dos Advogados manifestou "profundo pesar" pelo desaparecimento do causídico.Júlio Castro Caldas nasceu em Lisboa em 1943. Em 1966 licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa e em 1968 começou a exercer. Foi Deputado nas I (1980) e II Legislaturas (1980-1983), eleito pelo PSD no Círculo Eleitoral de Viana do Castelo. Foi ministro da Defesa do XIV Governo Constitucional. Foi ainda vogal do Conselho Superior do Ministério Público e bastonário dos Advogados.