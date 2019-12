Lara tem 23 anos e um filho de cinco. Luta contra o cancro da mama e garante: "Não há doença que me vença"

View this post on Instagram

Há precisamente uma semana atrás, eu corri para a praia. Corri como se fosse a última coisa que eu fosse fazer. Eu queria mergulhar, sentir a brisa, ver o mar, sentir a areia nos pés, ver as gaivotas.... há uma semana atrás o meu dia parou por umas horas, na praia estava apenas eu e a pessoa que eu escolhi para estar lado a lado comigo nesta batalha ( na verdade acho que ele é que se escolheu). Há uma semana atrás, entrei dentro do consultório com a minha boa disposição de sempre, para sair de lá com o maior nó no estômago. Após mil e um exames, semanas de espera, saiu o Tao esperado resultado. Estamos no mês de outubro, mês de sensibilização ao cancro da mama e eu fui completamente apanhada de surpresa. Tenho um carcinoma invasor, eu pedi a tradução para português e trata-se de um cancro da mama maligno. “ Woooow, que situação ahaha” foi exatamente o que eu respondi. Respirei fundo, deitei uma ou duas lágrimas, apertei a mão do meu namorado e mentalmente perguntei-me milhares de vezes porque eu. No fim, eu tenho 23 anos, um filho pequeno, uma vida pela frente. Na nossa ignorância, achamos logo que vamos morrer. Mas sabem? Quem tem essa doença sou eu, ELA NUNCA ME VAI TER. A vida é uma incógnita, as doenças não escolhem pessoas, as fatalidades não escolhem momentos e tudo acontece por uma razão. Cabe-nos a nos encarar tudo da melhor forma. Hoje, eu acordei com vontade de vos contar, e de vos dizer que eu estou bem e vou permanecer porque eu tenho as melhores pessoas do meu lado Este é o mês do cancro da mama, previnam-se, façam o vosso próprio rasteio! Um beijo muito grande