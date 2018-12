Legionella custou 500 mil euros

Surto de há um ano infetou 56 pessoas: seis morreram.

Por Sónia Trigueirão | 09:30

O surto de legionella que infetou 56 pessoas, seis das quais morreram, no Hospital São Francisco Xavier, há um ano, custou mais de meio milhão de euros. De acordo com o relatório e contas de 2017 do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO), "o evento obrigou à revisão dos protocolos de segurança instalados e a incorrer em custos não previstos que ascenderam a mais de meio milhão de euros", lê-se no documento, que refere que o CHLO chegou ao fim do ano passado com um resultado negativo que ultrapassou os 25 milhões de euros negativos.

Recorde-se que foram pedidas duas avaliações aos equipamentos, entre os quais a torre de refrigeração em que foi detetada a estirpe fatal da bactéria. Na altura, a Direção-Geral da Saúde (DGS) apontou para a manutenção deficiente deste equipamento. O foco da avaliação foram as torres de arrefecimento e os sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado dos três hospitais do CHLO: São Francisco Xavier, Santa Cruz (em Carnaxide) e Egas Moniz.

Os custos operacionais do CHLO, em 2017, passaram os 234,4 milhões de euros, um aumento de 5,9% em relação a 2016. Já no que se refere a dívidas de cobrança duvidosa, em 2017 o CHLO tinha por cobrar mais de seis milhões de euros. Deste valor, 2,8 milhões são de utentes. Já a dívida das instituições do Estado ao CHLO decresceu de 2016 para 2017: passou de 466,2 milhões de euros para 31,2 milhões no ano passado, segundo o relatório e contas do centro hospitalar.n