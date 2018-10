Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Legionella detetada em residência universitária no Porto

Bactéria foi descoberta em maio, mas só agora os 179 estudantes foram informados.

09:18

A bactéria Legionella foi detetada em maio durante uma análise regular à água, mas apenas na semana passada o caso foi comunicado aos alunos da residência Jayme Rios de Sousa, pertencente à Universidade do Porto (UP).



Numa medida preventiva e durante o próximo mês, os 179 estudantes não poderão tomar banho de água quente nos quartos, estando apenas a funcionar uma casa de banho exterior por piso.



A presença da bactéria foi confirmada ao CM pela UP que garante que nenhum aluno foi infetado com a doença. "O procedimento da limpeza da canalização vai demorar sensivelmente um mês. A bactéria foi localizada no abastecimento da água quente, que já está fechado desde quinta-feira."



Os estudantes que vivem na residência estão revoltados por só agora terem sido informados.



"A água quente já falhava com regularidade. Nós questionávamos os SASUP [Serviços de Ação Social da Universidade do Porto] e diziam que eram problemas na caldeira. Na semana passada, enviaram um email a dizer que iríamos ficar sem água quente nos quartos e na segunda-feira fizeram uma reunião a dizer que era Legionella e quais os procedimentos", descreveu ao CM uma das estudantes.



Retirados chuveiros e torneiras dos quartos

O edifício da residência tem cinco pisos, sendo que por andar estão alojados entre 30 a 40 alunos - em quartos duplos, triplos ou quádruplos, todos com casa de banho privada.



Os estudantes disseram ao CM que dos quartos foram já retiradas as torneiras da água quente e os chuveiros.



"Vai ser uma confusão para tomar banho"

"O único sítio onde se pode tomar banho é na casa de banho exterior aos quartos. Vai ser uma confusão", referiu uma aluna.



"Há estudantes que até podem ir a casa, porque vivem a 50 ou 60 quilómetros, mas os das ilhas e os estudantes de Erasmus têm de se sujeitar a isto", explicou.



PORMENORES

ARS Norte contactada

O CM entrou em contacto com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte para perceber a evolução do caso, mas não obteve qualquer resposta.



"É um constrangimento"

A UP reconhece que uma casa de banho a funcionar por piso "é um constrangimento", mas que o mesmo tem de existir para se limpar toda a da rede de água.