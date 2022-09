Lisboa inaugura escolas remodeladas e afirma "prioridade máxima" na educação

A Câmara de Lisboa inaugurou esta segunda-feira as instalações remodeladas da Escola Básica Teixeira de Pascoais e do Jardim de Infância n.º 1 de Benfica, com o presidente do executivo municipal a afirmar que a educação "é a prioridade máxima".

"A prioridade da câmara municipal em termos de educação é a prioridade máxima, porque sem educação não podemos mudar o país", afirmou o presidente do executivo camarário de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), após a visita às novas instalações da Escola Básica Teixeira de Pascoais, na freguesia de Alvalade.

Depois do descerramento da placa de inauguração, Carlos Moedas fez um breve discurso sobre a importância de continuar a investir na educação, afirmando que a situação que ocorreu na Escola Básica Teixeira de Pascoais "não pode voltar a acontecer", referindo-se ao atraso nas obras de beneficiação geral e arranjos dos espaços exteriores, porque foram "cinco anos em que nada se resolveu, cinco anos em que os pais desesperaram, cinco anos em que a obra não andava".

Também a diretora do Agrupamento de Escolas de Alvalade, Dulce Chagas, disse que a inauguração desta escola era "um momento tão esperado", após um processo muito complexo de obras, mas que "valeu a pena esperar", estando o estabelecimento escolar agora a funcionar com "condições adequadas ao século XXI".

Acompanhado dos vereadores da Educação, Diogo Moura (CDS-PP), e das Obras Municipais, Filipa Roseta (PSD), o presidente da Câmara de Lisboa percorreu o amplo corredor da Escola Básica Teixeira de Pascoais, entrou nas salas de aula e meteu conversa com as crianças, a quem perguntou se "é boa a nova escola", recebendo em uníssono um "sim".

Identificadas à entrada com diferentes nomes de animais, por exemplo, "Os tubarões" e "As raposas", as 12 salas de aula de 1.º ciclo, para um total de 244 alunos, além dos materiais habituais de ensino, desde o quadro para escrita com giz às secretárias, estão cheias de luz natural, através de uma parte toda vidrada, com janelas que dão acesso a um espaço ao ar livre.

Depois das obras, a cargo da empresa municipal SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, num investimento de 4,3 milhões de euros, a Escola Básica Teixeira de Pascoais é contemplada com uma biblioteca, com espaço de leitura ao ar livre e um espaço destinado à expressão plástica e informática, criando assim uma área flexível e polivalente que possibilita a utilização autónoma pela Componente de Apoio à Família (CAF).

As novas instalações têm também um ginásio, no espaço exterior foram colocados dois campos de jogos, uma zona de horta pedagógica e um equipamento infantil, e uma cozinha com sistema de confeção local e um refeitório, onde o presidente da Câmara de Lisboa almoçou esta segunda-feira com as crianças.

"É um gosto estar aqui nesta escola, que é uma situação que durante muitos anos esteve realmente parada e que os pais tiveram aqui uma luta muito grande", realçou Carlos Moedas, destacando as atuais condições deste estabelecimento de ensino, após "um trabalho extraordinário" de recuperação das instalações, que foram projetadas por Rui Jervis Atouguia, arquiteto que construiu a sede da Calouste Gulbenkian.

Apesar de a obra vir do anterior executivo camarário, sob a presidência do socialista Fernando Medina, o atual presidente da Câmara de Lisboa manifestou entusiasmo na inauguração: "É uma grande alegria estar aqui, para mostrar que é possível resolver as situações, é possível termos aqui uma escola que é única e uma escola que liga realmente o passado ao presente".

Na manhã desta segunda-feira, Carlos Moedas inaugurou também o Jardim de Infância N.º 1 de Benfica, onde foram realizadas obras de beneficiação de quatro salas de aula, com capacidade para 100 crianças, assim como de salas de apoio, espaço multiusos para as Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e ampliação da cozinha com confeção local, no valor de 2,3 milhões de euros.

Questionado sobre futuros investimentos em estabelecimentos de ensino, o autarca de Lisboa adiantou que existem "muitos projetos em curso", inclusive de requalificação de escolas degradadas e a retirada de amianto em 13 escolas, que "já vinha do executivo anterior, mas não estava feito".

"Temos muitas coisas que estavam paradas e que têm que arrancar, têm que ser feitas. O difícil nas autarquias é fazer, portanto aquilo que quero é, nos próximos anos, poder continuar a fazer, não só ter em projeto, mas a realização", declarou.

Neste âmbito, o presidente da Câmara de Lisboa defendeu a delegação "total" de competências na área da Educação para as autarquias e acusou o Estado de falhar na transferência dos recursos necessários, com "um déficit de 15 milhões de euros".