Lula vence em Lisboa com 10.873 dos votos

Com a maioria dos votos dos brasileiros que participaram no ato eleitoral em Portugal contados, Lula da Silva, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), venceu em Lisboa, o maior círculo eleitoral fora do Brasil, no Porto e também em Faro.O candidato do PT conseguiu 10.873 votos em Lisboa, 60,90% do total e quase o dobro dos que conseguiu Bolsonaro, o atual Presidente do Brasil, que reuniu 5561 votos (31,15%), refere o jornal Público.Na capital portuguesa, Ciro Gomes ficou em terceiro lugar, com 3,85% dos votos, à frente de Simone Tebet, que conquistou 2,97%.No Porto, o apuramento dos votos é de 94,87% e Lula da Silva venceu com 60,48% dos votos (8471 votos, no total), seguido de Bolsonaro, com 30,03% (4206). Os números são do Tribunal Superior Eleitoral.Com 100% dos votos apurados em Faro, Lula venceu com 49,13% dos votos (873 votos, no total), seguido de Bolsonaro com 41,08% (730 votos).