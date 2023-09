Uma rede organizada que vende senhas, de forma clandestina, para atendimento na Loja de Cidadão do Saldanha, em Lisboa, está a aproveitar-se do desespero de quem quer tratar de assuntos urgentes. Cada senha, no mercado negro, pode valer até 100 euros. É tudo feito às claras, num clima de impunidade.









As longas filas que todos os dias se formam na Loja de Cidadão no Saldanha continuam a ser um autêntico pesadelo para milhares de pessoas. Há quem durma ao relento para tentar garantir uma vaga. O desespero de uns acabou por se transformar num negócio de milhares de euros para uma rede organizada que atua de forma organizada na Rua Engenheiro Vieira da Silva.

A equipa do CM chega ao local às quatro da manhã. No início da fila, várias pessoas dormem no chão, cobertas com mantas. São o elo mais fraco de um esquema de venda ilegal de senhas. São homens e mulheres vulneráveis que trabalham para quem domina o negócio de milhares de euros. As senhas dos primeiros a chegar são depois entregues aos cabecilhas da rede, por cerca de 5 euros cada, que as vendem por valores que podem chegar aos 100 euros. As mais requisitadas são as que permitem tratar de assuntos relacionados com as Finanças, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes e a Segurança Social.





CM, a Agência para a Modernização Administrativa garante que a prática ilegal já foi participada ao Ministério Público, no dia 14 de setembro.



Questionada pelo CM, a Agência para a Modernização Administrativa garante que a prática ilegal já foi participada ao Ministério Público, no dia 14 de setembro.

