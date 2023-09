População luta por hospital nas Caldas da Rainha

Inconformada com a decisão do ministro da Saúde de localizar o futuro hospital do Oeste no Bombarral, a Câmara das Caldas da Rainha, que reclama a instalação em terrenos partilhados com o município de Óbidos, anunciou esta segunda-feira que vai realizar no dia 21 de outubro uma ação de protesto junto à residência oficial do primeiro-ministro e à Assembleia da República, pretendendo mobilizar mais de duas mil pessoas.O presidente da câmara, Vitor Marques, que considera que a decisão foi tomada de forma "enviesada", vai disponibilizar transporte gratuito em 40 autocarros.