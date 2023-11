Maior jackpot do ano é esta sexta-feira com 200 milhões de euros

O Euromilhões desta sexta-feira vai ter um jackpot no valor de 200 milhões de euros. É o maior Mega Jackpot deste ano da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa depois de em março, junho e setembro terem sido sorteados três jackpots de um valor inicial de 130 milhões de euros.

Caso venha a ser conquistado por um totalista em Portugal será também o maior prémio já alguma vez atribuído no nosso país. Recorde-se que em outubro de 2014, uma apostadora de Castelo Branco ganhou uma fortuna de 190 milhões de euros, feito até agora nunca realizado por outro apostador português. Nas contas do loto europeu foi o 7º maior prémio já entregue. A tabela é liderada por um britânico que em julho do ano passado arrecadou 230 milhões de euros.

O Reino Unido lidera também a tabela de euromilionários por países. Soma 131 palpites certeiros que no conjunto ganharam 6,3 mil milhões de euros. Em França há o registo de 127 totalistas que arrecadaram 4,9 mil milhões de euros. Espanha ocupa o terceiro posto com 121 euromilionários e 4,6 mil milhões de euros em primeiros prémios. Já Portugal tem o quarto melhor registo com 76 totalistas e 2,6 mil milhões de euros.

Foi a 3 de novembro que pela última vez surgiu mais um euromilionário no nosso país. Apostou 7,5 euros e ganhou 31 milhões de euros. O boletim foi registado na tabacaria ‘O Sino’, junto ao Palácio de Mafra.

Caso o Mega Jackpot de 200 milhões não saia, no ciclo seguinte o valor máximo aumentará para 210 milhões, e o mesmo mecanismo será repetido, sucessivamente, em parcelas de 10 milhões, até atingir o máximo de 250 milhões.

O Euromilhões celebra a 7 de fevereiro duas décadas. O loto europeu foi primeiro implementado na França, Espanha e Reino Unido. Em outubro de 2004 foi alargado a mais seis países, incluindo Portugal. Sucesso levou a que em 2011 jogo passasse a contar com dois sorteios por semama.