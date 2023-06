Português entre os vencedores do segundo prémio do Euromilhões desta sexta-feira

Um português ganhou esta sexta-feira o segundo prémio do Euromilhões, avança o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia. O apostador vai receber 172.851,14 euros. Para receber esta quantia, o indivíduo acertou em cinco números e uma estrela.Ainda no pódio, Portugal registou dois terceiros prémios. Os jogadores vão receber 14.883,53 euros.De notar que todos os prémios monetários superiores aos cinco mil euros estão sujeitos à taxa de imposto de 20%, pelo que o valor que os apostadores vão receber será inferior ao estipulado no concurso.O "Jackpot" do Euromilhões desta sexta-feira foi 130 milhões de euros. O prémio foi sorteado no estrangeiro.