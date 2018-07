Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de metade dos alunos do 9º ano obteve nota negativa no exame de Matemática

A Português cerca de 87% alcançou uma classificou igual ou superior a 50%.

Por Lusa | 12:55

Mais de metade dos alunos do nono ano de escolaridade obteve nota negativa no exame de Matemática, enquanto a Português cerca de 87% alcançou uma classificou igual ou superior a 50%, indicou esta sexta-feira o Ministério da Educação.



"Na prova de Português observa-se que cerca de 87% dos alunos obtiveram uma classificação igual ou superior a 50%, sendo que, na prova de Matemática cerca de 48% dos alunos obtiveram classificação igual ou superior a 50%", refere uma nota do Ministério da Educação sobre as notas finais dos exames do 9º ano de escolaridade.



Dos 94.524 alunos que realizaram o exame de Matemática, 49.173 obteve uma nota negativa, sendo a média das classificações finais de 47%, segundo o ministério tutelado por Tiago Brandão Rodrigues.



Já a prova de Português foi feita por 93.940 alunos, dos quais 12.372 obteve uma nota negativa, ficando a média das classificações nesta disciplina a 66%.



De acordo com o Ministério da Educação, a média da prova final de Português subiu em oito pontos percentuais em relação a 2017, enquanto a média do exame de Matemática registou uma descida de seis pontos percentuais face ao ano passado



"Relativamente às taxas de reprovação, a variação relativamente a 2017 é pouco significativa: na disciplina de Português, regista-se uma descida de um ponto percentual, ao invés da disciplina de Matemática, em que se verifica uma subida de um ponto percentual", indica o Ministério da Educação.



No total, realizaram-se 189.266 provas do terceiro ciclo em 1.255 escolas e estiveram envolvidos na classificação 4.171 professores.