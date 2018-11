Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo Rebelo de Sousa celebra 58 anos de amizade com Cónego João Seabra

Presidente da República esteve esta segunda-feira no lançamento do livro ‘Não sou dono da verdade’.

Por S.T. | 09:20

O Presidente da República esteve esta segunda-feira no lançamento do livro ‘Não sou dono da verdade’, com 70 testemunhos de homenagem ao cónego João Seabra, na igreja de Santa Joana Princesa, em Lisboa.



À entrada, Marcelo Rebelo de Sousa disse que ia "testemunhar 58 anos de amizade fraterna" e que como Presidente da República estava naquela homenagem para agradecer a carreira marcante, quer na universidade, onde o padre João Seabra foi capelão, em organizações juvenis e na criação do movimento Comunhão e Libertação.