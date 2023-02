Marcelo Rebelo de Sousa exprime "repudio indignado" por agressões xenófobas a imigrante nepalês em Olhão

O Presidente da República disse este sábado que falou com o autarca de Olhão e com pessoas próximas do jovem nepalês agredido há dias a quem exprimiu "repúdio indignado por um ato que traduz xenofobia e intolerância inaceitáveis".

Em declarações à agencia Lusa, Marcelo Rebelo de Sousa explicou que fez estes contactos na sexta-feira após as agressões se terem tornado públicas através de um vídeo divulgado na internet.

O chefe de Estado considerou que este ato, "praticado por outros jovens, portugueses" constitui "um alerta para os pais e educadores quanto ao risco de um clima que é tudo menos democrático".