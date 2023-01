Martim Carvalho foi o primeiro bebé a nascer em 2023 no Hospital de Braga. O parto, normal, aconteceu às 12h43.



Fernando e Tatiana, ambos brasileiros a residir em Braga, deram as boas-vindas ao terceiro filho e dizem-se muito felizes com a equipa do Hospital de Braga.





"Fiquei muito surpreendido e feliz com a humanização dos cuidados aqui em Portugal! Foram todos impecáveis!", revela ao