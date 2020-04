"Máscaras caseiras reduzem partículas", explica vice-presidente da ANMSP

Ouso de máscaras comunitárias pode evitar contágios e vai "serenar a opinião pública", antevê Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública.– Mesmo não havendo máscaras FFP2 ou N95, o uso generalizado de máscaras caseiras reduz o perigo de emissão de partículas respiratórias para aqueles que nos rodeiam porque as contém. É óbvio que é uma proteção mais pequena que os outros tipos de máscaras, mas reduz alguns riscos para a população.- Não foi apenas a DGS. E a OMS ainda continua a afirmar que as máscaras podem acarretar alguns riscos adicionais porque fazem-nos levar mais vezes as mãos à cara porque não estamos habituados a usá-las (e assim acabamos por transportar o vírus para nós próprios) e porque transmitem uma falsa sensação de segurança. Como não há evidência científica segura sobre a sua eficácia, a DGS e a OMS não tomaram posição no início. Mas por pressão, devido a algumas notícias internacionais e a experiência de alguns países (como a Coreia do Sul), acabaram por mudar a sua posição.- Sim. Claro que o ideal era termos outro tipo de máscaras para toda a gente - e ainda não perdemos a esperança de que seja possível distribuir máscaras cirúrgicas a toda a população -, mas enquanto isso não acontece, as pessoas vão ficar mais sossegadas e também um pouco mais protegidas.