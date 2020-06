Máscaras cirúrgicas “made in Cascais”

Num ação inédita no país a nível municipal, arrancou esta sexta-feira a produção de máscaras cirúrgicas em Cascais. A autarquia estima produzir, por mês, cinco milhões de unidade deste equipamento de proteção pessoal.



" A nossa maior preocupação era termos a nossa população protegida. Desta forma, obtivemos uma redução significativa no custo por máscara, pelo que temos a garantia do ponto vista financeiro que podemos satisfazer a procura da população por um período que ainda não sabemos quando irá terminar", disse o presidente da câmara.

A decisão da câmara implicou um investimento de cerca de 800 mil euros, resultantes da compra de duas máquinas na China e de matéria prima para a produção das primeiras cinco milhões de máscaras.

"A distribuição será gratuita para os utentes dos transportes públicos, tanto rodoviários, como ferroviários, como para a população que está fragilizada do ponto de vista social com a perda de rendimentos devido à pandemia", acrescentou Carlos Carreiras.

A distribuição nos transportes públicos é feita por jovens voluntários.

Para que todos possam ter facilmente acesso a este equipamento, a Câmara de Cascais colocou 400 dispensadores distribuídos pelo município onde, por um euro, é possível obter 4 máscaras, ou seja, a 25 cêntimos cada. Equipamento "made in Cascais" sob o lema "proteja-se a si e aos outros".