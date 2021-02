Mau tempo com risco de cheias por oito dias

A chuva intensa, rajadas de vento e forte agitação marítima vão continuar pelo menos nos próximos oito dias. As condições atmosféricas adversas provocaram ontem cheias em Oliveira do Bairro, Mortágua, Mangualde e Benavente. E a subida do caudal do Douro e do Tejo levaram as autoridades a colocarem as populações em alerta. Os oito distritos do Litoral a norte do estuário do Tejo estão esta manhã em aviso laranja por ondas até seis metros de altura. No resto do território do continente, só os distritos de Santarém, Portalegre e Évora não estão sob aviso amarelo devido à chuva e vento.Para os próximos dias, a meteorologista Paula Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, admite “uma ligeira melhoria do estado do tempo”, ainda assim a “previsão é de chuva e poderá ser de neve nas Terras Altas”, como aconteceu em Boticas. “O mau tempo resulta de uma cintura de depressões que se desloca da América para a Europa e que ontem foi acompanhada por uma frente fria pela Península Ibérica”, acrescentou.