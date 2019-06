Médicos exigem mais especialistas

A Ordem dos Médicos (OM) alerta para a urgência de alterar a forma e os prazos dos concursos para especialidades médicas e sublinha que o fecho de urgências de Ginecologia/Obstetrícia resulta da falta de especialistas.O bastonário, Miguel Guimarães, considera que esta situação é preocupante e "reveladora da falta de investimento que o Ministério da Saúde tem feito no Interior e na área da saúde materno-fetal". A OM tem inscritos 1400 especialistas em ginecologia e obstetrícia com menos de 70 anos, mas apenas 850 trabalham no Serviço Nacional de Saúde.Sobre a falta, ao fim de semana, de um anestesista no Hospital Pulido Valente, Miguel Guimarães exige explicações à ministra da Saúde. A ministra diz que a reorganização no Pulido Valente "em momento nenhum põe em causa o interesse dos doentes".Entretanto, na sessão de encerramento da Convenção da Saúde, a OM defendeu que os profissionais devem poder optar por trabalhar no serviço público, mas aguarda resposta do Ministério.