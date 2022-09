Até hoje, o poder das plantas está em destaque no Congresso de Medicina Popular, em Vilar de Perdizes. Este é um dos eventos-âncora do concelho de Montalegre, criado pelo padre Fontes.No recinto encontra-se uma exposição permanente com plantas, além de barracas esotéricas e venda de produtos locais. “As palestras são dedicadas aos benefícios das plantas, e explicar que algumas ajudam no processo de cura”, diz Umbelina Moura, da Associação de Defesa do Património de Vilar de Perdizes. A acupuntura como “método alternativo” é outro dos temas.