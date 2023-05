Milhares de fiéis assistem esta sexta-feira à Procissão das Velas no Santuário de Fátima.Conforme ojá tinha noticiado, estima-se que o número de peregrinos em Fátima possa atingir entre 250 e 300 mil pessoas, números verificados antes da pandemia.As celebrações de maio em Fátima encerram este sábado, dia 13, com a Procissão do Adeus.