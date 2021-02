Base Aérea de Figo Maduro

Uma nova equipa de profissionais, médicos e enfermeiros alemães chegou esta terça-feira à, em Lisboa.As novas equipas de militares chegaram a Portugal para render as equipas que se encontram a ajudar no combate à pandemia da Covid-19 em Portugal há mais de 20 dias.Profissionais de saúde têm estado a trabalhar em conjunto com médicos portugueses no Hospital da Luz, na capital portuguesa.