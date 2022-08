Ministra da Saúde Marta Temido demite-se

A ministra da Saúde, Marta Temido, apresentou a demissão do cargo.Num comunicado enviado às redações, o primeiro-ministro, António Costa, revela que recebeu e aceitou a decisão, tendo sido a mesma já comunicada ao Preseidente da República."O Primeiro-Ministro agradece todo o trabalho desenvolvido pela Dra. Marta Temido, muito em especial no período excecional do combate à pandemia da COVID19", pode ler-se no comunicado enviado esta terça-feira.

O Governo refere ainda que "prosseguirá as reformas em curso tendo em vista fortalecer o SNS e a melhoria dos cuidados de saúde prestados aos portugueses."





consequência de decisões tomadas "há várias décadas", apontando aos anos 80 do século passado.

os problemas que têm afetado recentemente o Serviço Nacional de Saúde (SNS) eram

Recorde-se que Marta Temido foi um dos rostos da luta contra a pandemia da Covid-19, a par daDiretora-Geral da Saúde, Graça Freitas.Há quatro dias a agora ex ministra considerava que

"O facto de termos um número de médicos em determinadas especialidades que é insuficiente para a rede de prestação de cuidados de saúde que hoje temos - insuficiente e, em termos etários, desadequado daquilo que precisamos de garantir - não é o resultado de uma escolha de hoje, ontem ou do ano passado. É o resultado de uma escolha que foi feita há várias décadas, nos anos 80, quando o acesso aos cursos de medicina estava altamente limitado, o que levou a que tivéssemos agora o reflexo dessa escolha", justificou Marta Temido.