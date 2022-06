Marta Temido admite problemas estruturais no SNS

A ministra da Saúde, Marta Temido, é ouvida, esta sexta-feira, no Parlamento, devido ao encerramento de urgências de Obstetrícia e Ginecologia em vários hospitais do País.



Por falta de médicos, as Urgências de Ginecologia-Obstetrícia dos hospitais de Braga, Santarém e de Loures estiveram encerradas até às 8h00 de segunda-feira. Também o hospital São Francisco Xavier (Lisboa), do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo e do Garcia de Orta (Almada), estiveram com problemas nas urgências obrigando as grávidas a recorrer aos hospitais de Santa Maria, Maternidade Alfredo da Costa e Amadora-Sintra. No caso do Hospital de Braga, que também esteve fechado, a Administração informou que o Serviço de Urgência de Obstetrícia vai voltar a encerrar no dia 18, sábado.









André Ventura abriu o debate e desafiou a ministra da Saúde a demitir-se se não conseguir resolver o "caos" nas urgências



Esta quinta-feira, os sindicatos dos médicos consideraram "inaceitável" a proposta apresentada pelo Ministério da Saúde sobre a atualização salarial dos clínicos em Serviço de Urgência. Na proposta, os médicos só receberiam mais por cada hora extra para lá do limite anual de 150 a que estão obrigados por lei. E a medida seria excecional, só para três meses.

"Neste momento não precisamos de estudos nem de pareceres, precisamos de ação", defendeu o presidente do Chega."Até quando se vai fingir que não se sabe o que fazer para reter os médicos no Serviço Nacional de Saúde", disse Inês Sousa durante a sua intervenção na Assembleia da República.Iniciativa Liberal culpa António Costa pelo colapso nas urgências hospitalaresJoão Cotrim Figueiredo, deputado da Iniciativa Liberal, diz que primeiro-ministro é responsável pelos caos no SNS em Portugal, por ter deixado que a "sovietização fizesse parte das condições da geringonça".