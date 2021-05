Ministro da Educação critica rankings das escolas e elogia indicadores que criou

O ministro da Educação elogiou esta sexta-feira os indicadores “mais sofisticados” criados pelo seu ministério e criticou os rankings de escolas elaborados pelos jornais com base nos resultados dos exames nacionais fornecidos pela tutela. Para Tiago Brandão Rodrigues, os rankings tradicionais “comparam realidade diferentes” e são listas “redutoras, injustas e que não refletem a qualidade do trabalho realizado pelas escolas”.









Já os indicadores criados nos últimos anos pelo ME, como os percursos diretos de sucesso, mostram “como é que uma escola agarra num grupo de alunos e os transforma em melhores alunos, comparativamente a outra escola que não está a ter essa capacidade e que tem que entender porque é que não está a ter essa capacidade”, afirmou à TSF. Apesar de considerar estes indicadores “mais sofisticados”, o ministro defendeu que devem “sempre ser lidos com prudência, focando-se sobretudo na evolução de ano para ano das diferentes comunidades e não tanto na comparação entre escolas”.

Ainda em relação aos rankings elaborados pelos media, Brandão Rodrigues critica que estes sejam usados pelas escolas privadas para efeitos de marketing.





“É uma pena se estes rankings forem utilizados única e simplesmente por uma questão de marketing das instituições de ensino”, afirmou.



Fenprof considera listas uma farsa





Ensino à distância agrava perversidade

A Fenprof defende que “a divulgação dos rankings foi sempre muito injusta” mas este ano é “mais perversa", porque os exames foram feitos após período de ensino à distância que “agravou desigualdades”.



Raparigas foram melhores em exames

As raparigas obtiveram melhores resultados nos exames de 2020 em disciplinas como Matemática ou Física e Química. Os rapazes só foram melhores a Geografia, História e Geometria Descritiva.





Suspensos dirigentes de colégios privados

O ministro comentou as sanções a 64 escolas por terem inflacionado notas, revelando que foram suspensos de atividade “diretores pedagógicos de escolas privadas”, sem especificar quais.



Admite dificuldades com os carenciados

Sobre as dificuldades sentidas pelos alunos carenciados, o ministro admitiu que está a procurar “aperfeiçoar instrumentos” que permitam aos estudantes as “mesmas condições de aprendizagem”.



Abandono escolar caiu para mínimos

Apesar de admitir dificuldades, Tiago Brandão Rodrigues destacou a “redução do abandono escolar precoce, a um ritmo ímpar no contexto europeu”- caiu em 2020 para um mínimo de 8,9%.

A Federação Nacional de Professores (Fenprof) considerou os rankings divulgados pelos media “uma farsa” por reduzirem todo o trabalho das comunidades escolares aos resultados dos exames.