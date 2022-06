Moedas defende "fiscalização forte" às velocidades em Lisboa em vez de reduzir 10 km/h

O presidente da Câmara de Lisboa defendeu hoje "uma fiscalização forte" ao cumprimento das velocidades de trânsito automóvel em vez da redução dos limites em 10 quilómetros por hora (km/h), reiterando que a decisão será tomada após consulta pública.

"Seria muito mais importante ter uma fiscalização forte em relação às velocidades do que propriamente baixar certas velocidades", afirmou Carlos Moedas (PSD), considerando que a redução em 10 km/h não resolve a questão do incumprimento por parte dos automobilistas.

Na reunião da assembleia municipal, no âmbito da apreciação do trabalho do executivo camarário nos últimos dois meses, o presidente da Câmara de Lisboa foi questionado pelo deputado independente Miguel Graça (eleito pela coligação PS/Livre) sobre a proposta do Livre que prevê alterações no trânsito, inclusive a redução dos limites de velocidade, ao que respondeu que a iniciativa vai ser alvo de consulta pública, porque é preciso "ouvir as pessoas".