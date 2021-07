Morre por falta de pilha para pacemaker e é chamado de urgência pelo hospital um dia após funeral

A família de um homem que morreu sem a colocação de uma nova bateria no seu pacemaker vai processar o Hospital Distrital de Santarém (HDS) por alegada negligência médica. Dionísio Nascimento, de 81 anos, residia sozinho no Cartaxo e foi encontrado morto em casa por um sobrinho, no passado dia 28 de junho.Um dia após o funeral, a 30 de junho, o sobrinho recebeu uma chamada do hospital a pedir para levar o idoso com urgência ao serviço de Cardiologia, “porque tinha a pilha do pacemaker totalmente descarregada”. “Fiquei incrédulo”, disse aoNélson Nascimento, uma vez que, poucos dias antes, tinha pedido especificamente para que o estado do aparelho fosse verificado.“O meu tio sentiu-se mal no dia 18 de junho e o INEM decidiu levá-lo ao hospital por precaução. Alertei os médicos que o assistiram para os problemas de coração e telefonei para o hospital a pedir que vissem a pilha”, explica o sobrinho.