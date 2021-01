Morreu Amândio Silva, um dos sequestradores do avião da TAP que lançou panfletos contra Salazar nos céus de Lisboa

Amândio Silva, um dos operacionais da "Operação Vagô", idealizada por Henrique Galvão, morreu este domingo, na Parede, em Cascais, aos 82 anos, soube ojunto de fonte próxima da família.O antigo revolucionário foi um dos que embarcou, em novembro de 1961, na aventura pensada por Galvão e chefiada por Hermínio da Palma Inácio, que consistiu no sequestro de um avião "Super Constellation", da TAP, em rota entre Casablanca, em Marrocos, e a capital portuguesa.Desviada, a aeronave foi usada para espalhar milhares de panfletos contra o regime de António de Oliveira Salazar antes de regressar a território marroquino. Esta terá sido a primeira ação de desvio de um avião com fins políticos e nela participaram ainda Camilo Mortágua, Helena Vidal, Francisco Vasconcelos e João Martins.Lutador convicto contra Salazar, a espetacular ação do "Super Constellation" não foi a única de Amândio Silva contra o ditador. Ele foi um dos participantes na chamada "Revolta da Sé", uma conspiração protagonizada por civis e militares, em março de 1959. A rebelião, impulsionada sobretudo por católicos (decorreu na Sé Patriarcal de Lisboa), junto à então cadeia do Aljube, acabaria por ser neutralizada pela PIDE, a polícia política do regime.Em atualização