Mulher morre na maca no Hospital de Penafiel à espera de ser atendida

O tempo médio de espera para doentes com pulseira amarela é superior a cinco horas. Para doentes urgentes ascende a mais de duas horas. mais de 50 doentes na urgência do Hospital Padre Américo, de acordo com a informação prestada à Lusa pelo comandante Alexandre Pinto dos Bombeiros de Baião.A urgência do Hospital Padre Américo é a única com capacidade médico-cirúrgica do centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), que inclui também o Hospital de São Gonçalo, em Amarante, onde funciona uma urgência básica.