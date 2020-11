Neve pinta ilha da Madeira de branco. Veja as imagens

O mau tempo na Madeira levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar a costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo sob aviso meteorológico laranja devido à agitação marítima, com previsões de ondas de noroeste entre os 10 e os 12 metros

A parte sul e as zonas montanhosas da ilha da Madeira estão sob aviso amarelo do IPMA por causa do vento forte, com previsão de rajadas que podem atingir os 110 quilómetros horários.

Estes avisos estão em vigor até às 12h00 de sexta-feira.

As previsões do IPMA apontavam para a ocorrência de "aguaceiros, que poderão ser localmente intensos e acompanhados de trovoada, em especial nas vertentes norte até ao início da manhã, e que poderão ser sob a forma de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira a partir da tarde".

Este cenário já está a ocorrer com os pontos altos da ilha "pintados de branco", provocando uma "descida da temperatura", confirmou o diretor do Observatório Meteorológico do Funchal, Victor Prior, à agência Lusa.

Segundos este responsável, "começou hoje a nevar pelas 14h00, a partir dos 1.500 e 1.800 metros de altitude" e "este foi o dia que se registou as temperaturas mais baixas depois do verão, tendo sido de -2 graus Celsius no Pico do Arieiro" e de "14,4 graus no Funchal".

Em termos de precipitação "hoje choveu em todo o arquipélago", tendo sido no concelho de São Vicente onde se registou o maior valor, que foi de 39,3 milímetros, seguido de 38,9 milímetros no Pico do Arieiro (o ponto mais alto da ilha da Madeira).

Quanto ao vento, a rajada mais forte foi na ordem dos 95 quilómetros horários no Pico Alto (no Parque Ecológico do Funchal), em Santa Cruz (84 quilómetros) e no Funchal (41 quilómetros).

"Estas condições meteorológicas devem manter-se até o final de semana, com condições para a ocorrência de queda de neve sobretudo até sexta-feira", afirmou Victor Prior.

Esta situação meteorológica também está a condicionar o movimento no Aeroporto da Madeira -- Cristiano Ronaldo.

De acordo com a página da Aeroportos de Portugal, foram canceladas as viagens da Binter de ligação ao Porto Santo e da Azores Airlines proveniente de Ponta Delgada.

A capitania do porto do Funchal atualizou igualmente o aviso de agitação marítima forte que emitiu na terça-feira, prolongando-o até as 18h00 de quinta-feira, renovando a recomendação " que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo".